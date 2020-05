Tata: Plus de 12.500 bénéficiaires des aides du Fonds Covid-19

vendredi, 1 mai, 2020 à 14:58

Tata – Plus de 12.500 personnes issues des différentes communes de la province de Tata bénéficient des aides octroyées par le Fonds spécial de gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Ainsi, cette opération profitera à quelque 9.100 ramédistes remplissant les conditions d’octroi de ces aides et 3.400 autres “non-ramedistes”, apprend-on auprès de la province.

Dans ce cadre, une batterie de mesures a été mise en place, en vue d’assurer le bon déroulement de cette action, notamment le déploiement d’unités bancaires mobiles pour transférer ces aides aux familles nécessiteuses au niveau des régions excentrées et reculées.

Les quatre unités bancaires, dédiées à cette initiative ont sillonné l’ensemble des communes de Tata, notamment, Sidi Abdellah Ben Mbarek, Tigzmert, Tizeght, Issafen, Ben Yacoub, Aguinane et Akka Ighane.

Le Comité de Veille Economique (CVE), réuni le 23 mars dernier, s’était focalisé sur les mesures d’accompagnement en faveur du secteur informel directement impacté par le confinement obligatoire. De par la complexité et l’ampleur de la problématique, il a été décidé de la traiter en deux phases.

Dans la première, les ménages bénéficiaires du RAMED opérant dans l’informel et qui n’ont plus de revenus du fait du confinement obligatoire, bénéficient d’une aide de subsistance, servie par le Fonds spécial pour la gestion du coronavirus (Covid-19), créé sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les bénéficiaires perçoivent la somme de 800 dirhams pour les familles de deux personnes ou moins, 1.000 dirhams pour les familles de trois à quatre personnes et 1.200 dirhams pour les familles de quatre personnes et plus.