Tata : Fort engagement de l’INDH en faveur de l’inclusion économique des jeunes

lundi, 25 janvier, 2021 à 22:22

Tata – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) est fortement engagée pour soutenir et appuyer les coopératives et les projets portés par les jeunes dans la province de Tata et ce pour une meilleure inclusion économique de cette catégorie sociale.

Dans ce sens, le comité provincial de l’INDH dans le cadre des projets de la troisième phase de l’initiative 2019-2023, a approuvé une série de projets afin de créer une dynamique de développement à travers l’appui à l’entreprise et l’amélioration des conditions de sa durabilité.

A cet égard, et pour réduire les disparités territoriales et sociales et améliorer les conditions de vie de la population, l’INDH a contribué au lancement de la “Coopérative Tata Dour”, un projet de restaurant porté par des jeunes femmes et mobilise 270.000 DH dont 189.000DH de l’INDH.

Dans le cadre du soutien aux initiatives de la jeunesse, l’INDH a appuyé aussi le Centre d’entraînement sportif de Tata qui se veut un espace de pratique d’activités sportives et de perfectionnement au profit des jeunes.

Ce centre , dont le coût total s’élève à 230.000 DH ( 161.000dh de l’INDH) offre notamment des formations en fitness, sports d’autodéfense et full contact.

L’INDH a contribué également dans la collectivité territoriale de Tata avec 61.000 DH pour l’acquisition des équipements d’une coopérative spécialisée dans l’art de décoration , un projet qui a nécessité un investissement total de 205.000DH.

Il est question aussi du financement de 70 pc du d’une coopérative de réparation de véhicules dont le coût élève à 86.000 DH.

Dans une déclaration à la MAP, Khaled Bahamani, du service de l’action sociale dans la province de Tata, a indiqué que ces projets, qui s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration des revenus et de l’inclusion économique des jeunes, visent à appuyer les petites entreprises et l’économie sociale et solidaire.

L’INDH au titre de sa troisième phase 2019-2023, a dédié un montant de 24MDH pour le financement de 16 plusieurs projets au niveau de la province de Tata.

Cette 3ème phase vise pour l’essentiel la préservation de la dignité du citoyen et l’amélioration de ses conditions de vie, ainsi que la valorisation du capital humain, conformément à la dynamique enclenchée par l’Initiative depuis son lancement en 2005.