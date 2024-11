Tata: Un soutien continu de l’INDH au secteur coopératif

vendredi, 15 novembre, 2024 à 17:17

Tata – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) accorde un intérêt particulier au secteur des coopératives au niveau de la province de Tata, eu égard à son rôle majeur dans la promotion de l’économie sociale et solidaire.

En effet, les coopératives qui contribuent à la création d’emplois et au développement local, bénéficient d’un accompagnement financier et technique fournis par l’INDH, à travers notamment le programme d’amélioration des revenus et d’inclusion économique des jeunes.

La coopérative “Zaki” pour la valorisation des épices à la commune territoriale Foum Zguid (province de Tata), constitue une illustration éloquente de l’approche innovante de l’INDH visant à soutenir et promouvoir l’action coopérative et à renforcer l’autonomisation économique et sociale des femmes.

Créée à la faveur du soutien de l’INDH, cette coopérative active dans le domaine de l’agriculture biologique, est spécialisé dans la production, la valorisation et la commercialisation des céréales et de leurs dérivés, ainsi que les herbes, les épices locales et toutes sortes de couscous et de miel.

Dans une déclaration à la MAP, le gérant de cette structure économique, Abdlelatif Boujouta a indiqué que cette coopérative qui emploie 14 personnes, dispose d’une unité de valorisation de ses produits, construite dans le cadre d’un partenariat entre la coopérative et la Délégation provinciale de l’Agriculture.

Cette unité a été équipée pour un coût global de 352.000 dirhams, dont une contribution de l’INDH estimée à 232.000 dirhams, a-t-il ajouté.

Grâce à la détermination et à la persévérance de ses membres, la coopérative “Zaki” pour la valorisation des épices s’est imposée comme un véritable modèle de réussite en s’appuyant sur l’expérience et le savoir-faire authentique de la population locale.

Cette coopérative qui participe dans plusieurs expositions nationales et internationales, avait obtenu l’agrément sanitaire de l’ONSSA, outre un certificat de mérite pour les années 2018 et 2019, lors du Salon de produits de terroir dans la province de Tata.

A noter que depuis son lancement en 2005, l’INDH ne cesse d’accorder une importance particulière aux coopératives notamment féminines opérant dans les différents domaines dans lesquels elles sont actives, via un soutien financier et technique, étant donné que ces entités constituent un pilier fondamental et un choix stratégique pour soutenir et renforcer l’économie sociale et solidaire.

Cet engagement visant le soutien et le développement des activités génératrices de revenus, notamment les coopératives, incarne pleinement la vision et les objectifs du programme de l’INDH dédié à l’amélioration de revenu, en particulier l’axe relatif à l’appui au développement des chaînes de valeur à fort potentiel d’emploi.