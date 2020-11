Tata/Covid-19 : nouvelles mesures préventives contre la pandémie

jeudi, 12 novembre, 2020 à 16:44

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé deux projet de décret, le premier portant sur la qualité et la sécurité sanitaire des conserves et semi-conserves végétales en commercialisation et le second modifiant le décret relatif à la création d’une direction temporaire au sein du ministère de l’Équipement et du transport pour superviser la réalisation du nouveau port de Safi.