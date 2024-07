Taza: 30 hectares de couvert forestier ravagés par le feu

jeudi, 25 juillet, 2024 à 19:25

Taza – Un incendie s’est déclaré mercredi soir dans la forêt de Bourd, dans la zone de Charchara, district d’Aknoul (province de Taza), détruisant 30 hectares de couvert forestier.

Les espèces forestières touchées par cet incendie, qui s’est déclaré dans la forêt de Bourd, sont le chêne vert, le pin d’Alep et les herbes secondaires, a précisé dans une déclaration à la MAP le directeur provincial de l’Agence National des Eaux et Forêts (ANEF) à Taza, Mourad Essaâfadi.

Une fois informées, des équipes d’intervention composées d’éléments de l’ANEF, de la Protection Civile, des autorités locales, de la Gendarmerie Royale, des Forces Auxiliaires et des Forces Armées Royales (FAR) se sont mobilisées pour se rendre sur les lieux et entamer l’opération d’extinction des feux, a-t-il ajouté.

A cet égard, il a noté que les équipes d’intervention ont été confrontées à plusieurs difficultés sur place, notamment un terrain accidenté, des vents forts qui changent constamment de direction, des températures élevées et des difficultés d’accès au foyer du feu, ce qui a prolongé la durée de lutte contre l’incendie.

Les équipes d’intervention provinciales, soutenues par des équipes terrestres des FAR et deux avions Canadair, poursuivent leurs efforts pour circonscrire l’incendie.

Certaines résidences menacées par l’incendie ont également été évacuées, a précisé le responsable, notant que les efforts se poursuivent conformément aux instructions du centre de commandement sur place, qui est supervisé par le gouverneur de la province de Taza et qui surveille la situation et prend les mesures appropriées.