Taza: Arrestation de deux individus pour leurs liens présumés avec un réseau de trafic de drogues

dimanche, 3 mai, 2020 à 1:24

Rabat – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont arrêté, samedi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogues.

Les deux individus, âgés de 44 ans et 23 ans, ont été arrêtés à bord d’une voiture immatriculée au Maroc, au niveau de la commune de Matmata près de la Ville de Taza, précise la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, indiquant que les opérations de fouille ont permis la saisie d’une tonne et 58 kg de chira.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce afin d’élucider toutes les circonstances de cette affaire, déterminer les circuits de trafic des drogues saisies et identifier les ramifications et les liens potentiels de cette affaire avec des réseaux de trafic de drogues et de psychotropes, conclut la DGSN.