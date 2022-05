Taza: Célébration du 17ème anniversaire du lancement de l’INDH

vendredi, 20 mai, 2022 à 12:31

Taza – La province de Taza a organisé, mercredi, une rencontre de communication sur le thème “Phase III de l’INDH: une approche renouvelée pour l’inclusion des jeunes” dans le cadre de célébration du 17ème anniversaire de l’Initiative Nationale du Développement Humain (INDH).

Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur les réalisations accomplies dans le cadre de l’NDH pour faire face à la problématique de l’insertion des jeunes et promouvoir une participation active et globale dans la vie socio-économique, l’un des défis auxquels la société est confrontée.

L’accent a été mis aussi sur l’intégration des jeunes dans la vie active qui nécessite l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de programmes nationaux innovants et modernes basés sur l’écoute et l’interaction positive avec cette couche sociale, outre son implication dans la vie sociale, économique, culturelle et politique.

A cette occasion le chef de la division de l’action sociale à la province de Taza, Azzedine El Ouakili a souligné que le Comité provincial pour le Développement Humain a œuvré à travers la mise en œuvre de la nouvelle approche du troisième programme à grande échelle, et la couverture de tout le territoire de la province via la promotion de l’entreprenariat par la création d’une plate-forme pour les jeunes conformément aux objectifs de l’INDH.

Cette plateforme comprend des espaces pour l’incubation, l’accompagnement et l’appui des porteurs des projets ce qui a permis de réaliser de bons résultats, auxquels ont contribué l’ensemble des partenaires, a-t-il fait savoir.

Cette rencontre de communication a été marquée par la présentation des expériences réussies et des témoignages de porteurs de projets innovants, ayant bénéficié de l’appui dans le cadre de la troisième phase de l’INDH. Elle a été l’occasion, également, de passer en revue les réalisations de la plateforme provinciales des jeunes.