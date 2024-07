Taza: Coup d’envoi des travaux de renforcement du réseau d’eau et d’assainissement liquide pour 84 MDH

vendredi, 26 juillet, 2024 à 21:38

Taza – Le coup d’envoi des travaux de renforcement du réseau d’eau et d’assainissement liquide dans la province de Taza a été donné vendredi pour un coût global de 84 millions de dirhams (MDH), à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au trône de Ses glorieux ancêtres.

Lancés par le gouverneur de la province de Taza, Mustapha El Maaza, ces projets comprennent des travaux de désinfection liquide pour la ville de Taza (canal de collecte, Oued Defali et Oued Taza) d’une valeur de 38,9 MDH, ainsi que la pose de canaux d’alimentation en eau potable entre les réservoirs du Maghreb et de l’Oriental, d’une valeur de 21,6 MDH.

Il s’agit également des travaux de réhabilitation et de rénovation de Defali 1 et 2, Djéouna et Anemli, d’une valeur financière de 12,4 MDH, ainsi que la rénovation et réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable de la ville de Taza pour une valeur financière de 11,2 MDH.

Le projet de pose de canaux de raccordement à l’eau potable entre les réservoirs du Maghreb et de l’Oriental vise à alimenter la région centrale en eau potable, à transférer l’eau du barrage vers les zones d’expansion orientale pour alimenter la région orientale en eau potable.

Il s’agit aussi d’améliorer la qualité de l’eau et la distribution équitable de cette denrée entre les quartiers de Taza par la pose d’environ 13,2 km de canaux, y compris les dispositifs hydrauliques et la construction d’installations annexes.

La réhabilitation et la rénovation des forages de Dafali 1, 2, Djéouna et Anemli vise à améliorer l’autoproduction (60 litres par seconde), à sécuriser l’approvisionnement en eau potable, à entretenir les installations et à améliorer les conditions d’exploitation.

Le projet consiste en le forage de Djéouna 2 d’une profondeur de 600 mètres, les forages de Dafali 1 et 2 d’une profondeur de 470 mètres chacun, et à équiper les quatre forages d’eau en matériel hydraulique et électrique par la mise en place de pompes à 200 mètres pour Defali 1, 2 et Djéouna 1, et à 120 mètres pour Anemli.

Le projet de rénovation et de réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable de la ville de Taza, qui prévoit la pose de près de 13 kilomètres de canaux, y compris des dispositifs hydrauliques et la construction d’installations annexes, vise à améliorer le rendement du réseau d’eau potable pour atteindre 80 % en 2028, à réduire les pertes d’eau, à renouveler les réseaux et les réceptions vétustes, à réduire le nombre de fuites, à préserver les trottoirs et les routes restaurés, ainsi qu’à assurer la réhabilitation urbaine de la ville.

A cette occasion, le directeur provincial de l’Office National de l’Eau et de l’Electricité (ONEE) – branche Eau régional à Taza, Mohamed Saidi, a présenté un exposé sur les projets d’alimentation en eau potable dans la province de Taza, qui comprennent des projets d’une valeur de plus de 156 MDH dans les commune de Matmata et Bouhlou et l’alimentation en eau potable d’un centre et de 51 douars dans les communes de Beni Ftah, M’sila, Smia, Bab Boudir, Zerarda et Galdamane.

L’ONEE de Taza -Branche eau, a programmé des projets d’une valeur financière estimée à environ 499 MDH portant sur le doublement de la capacité de production du système de Bab Louta dans la province Taza (400 MDH) et l’alimentation en eau potable de 102 douars pour un coût d’environ 99 MDH.