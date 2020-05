Taza déclarée sans covid19

lundi, 18 mai, 2020 à 16:09

Taza – La province de Taza vient d’être déclarée sans nouveau coronavirus (Covid-19), les derniers patients atteints du virus ayant guéris et quitté l’hôpital provincial.

Ce résultat a été atteint grâce à “l’engagement de l’ensemble des intervenants, notamment le personnel médical, infirmier, technique et administratif, les agents de propreté en service au niveau de la province ainsi que les autorités locales, les services de sécurité et la population’’, indique la direction régionale de la santé (DRS) dans un communiqué.

Taza vient s’ajouter aux provinces d’Ifrane et Moulay Yaâcoub où aucun cas n’a été recensé depuis le rétablissement de l’ensemble des patients enregistrés.

La région compte désormais quatre provinces sans Covid19, Boulemane n’ayant enregistré, elle, aucun cas depuis l’apparition de la pandémie.

La DRS a tenu, à cette occasion, à féliciter les responsables des délégations provinciales concernées, ainsi que ceux du Centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès, saluant les efforts consentis par le personnel médical et infirmier et l’ensemble des intervenants qui ont fait preuve de dévouement et de sens de responsabilité.

Six nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid19) ont été confirmés dans la région Fès-Meknès jusqu’à dimanche à 16H00.

Ce chiffre porte à 945 le nombre total des contaminations dans la région, selon le bilan communiqué, dimanche à 16H, par la direction régionale de la santé de Fès-Meknès, qui précise que tous les nouveaux cas ont été recensés à Fès.

L’ensemble des contamination sont réparties entre Fès avec 588 cas (62pc), Meknès (118/13pc), El Hajeb (98/10pc), Taza (55/6pc ), Sefrou (46/5pc), Ifrane (20/2pc), Taounate (13/1pc) et Moulay Yaacoub (7 cas/1pc). La province de Boulemane n’a enregistré, elle, aucun cas jusqu’à présent.

Le nombre des personnes déclarées guéries dans la région de Fès-Meknès a atteint 535 cas, avec l’enregistrement de 32 nouvelles rémissions en 24 heures, tandis que celui des décès s’est stabilisé à 26, dont un seul cas à Taza.