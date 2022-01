Taza: Une forte impulsion à l’enseignement préscolaire grâce à l’INDH

mardi, 25 janvier, 2022 à 18:21

Taza – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la province de Taza œuvre à l’extension de l’offre éducative de l’enseignement préscolaire et à l’amélioration de sa qualité à travers la mise en place des structures d’accueil adéquates au profit des enfants en âge de scolarité.

Conscient de l’importance du rôle joué par l’enseignement préscolaire dans l’épanouissement des générations futures et leur réussite scolaire, l’INDH travaille au titre de sa troisième phase 2019-2023 à l’appui de l’enseignement préscolaire et de l’éducation en milieu rural à l’échelle de la province à travers l’allocation d’une enveloppe financière importante et l’adoption de nouveaux mécanismes et approches de mise en œuvre des projets programmés.

L’action de l’INDH, menée en coordination avec les associations de la société civile, a donné des résultats “positifs” traduits par la création d’unités d’enseignement préscolaire qui ont contribué, particulièrement, à la préparation des enfants âgés entre 3 et 5 ans à intégrer le préscolaire, au renforcement de l’égalité des chances, le renforcement de leurs chances de réussite, l’élargissement de la base de l’enseignement préscolaire dans la province et l’amélioration de sa qualité.

Dans le cadre de la troisième phase de l’INDH, il a procédé à la programmation de la création de 155 unités d’enseignement préscolaire durant la période 2019-2022, à travers de l’ensemble des collectivités territoriales de la province. D’une valeur estimée à 48 millions de DH, ces projets ciblent un total de 3.560 élèves répartis sur 154 douars.

En parallèle, l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) de la région Fès-Meknès, en partenariat avec l’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Préfectures et des Provinces du Nord, a programmé, durant la même période, l’édification de 182 unités avec une enveloppe financière d’environ 45 MDH, au profit de 4.550 élèves répartis sur 182 douars et quelques quartiers.

Et pour valoriser le bilan positif réalisé par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, au cours des première et deuxième phases, en ce qui concerne la généralisation et le développement de l’enseignement préscolaire au niveau de la province de Taza, l’INDH continue à accompagner le développement de l’enseignement préscolaire eu égard de ses spécificités.

La troisième phase de l’INDH repose sur une approche volontariste et renouvelable visant à renforcer les acquis tout en réorientant les programmes pour développer le capital humain, soutenir les couches précaires et adopter une nouvelle génération d’initiatives génératrices de revenus et d’opportunités d’emploi.