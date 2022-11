Taza: Forte impulsion de l’INDH à l’inclusion économique des jeunes

mardi, 1 novembre, 2022 à 11:56

Taza – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), qui est à sa troisième phase, a œuvré pour donner une forte impulsion aux projets relatifs à l’amélioration des revenus et de l’inclusion économique des jeunes dans la province de Taza.

Ces projets, qui s’inscrivent dans le cadre de l’axe de soutien aux projets générateurs de revenu, et dans l’axe d’appui à l’économie sociale et solidaire, ont bénéficié d’un intérêt particulier de L’INDH.

Le nombre de projets approuvés, récemment, par le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) à Taza a atteint 107 projets, avec un montant total de près de 17 millions de dirhams (MDH), auxquels l’Initiative a contribué à hauteur de 14 MDH.

Ces projets, dont 30 pc des bénéficiaires sont des femmes, concernent l’artisanat (25 pc), les services (32 pc), l’agriculture (5 pc) et le tourisme (4 pc).

Parmi les importants projets qui ont été retenus, figure celui de la création d’une librairie, porté par Saida Zaoubaa, une auto-entrepreneuse de la commune rurale de Tainast, relevant de la province de Taza.

Dans une déclaration à la MAP, Saida Al-Zawbaa a expliqué que “l’idée de la réalisation de ce projet est venue après une étude du marché au niveau de sa région, qui souffre d’un manque en la matière, ce qui l’a poussée à soumettre le projet à l’Initiative Nationale pour le Développement Humain”.

Elle a fait savoir qu’elle avait reçu une formation afin de se familiariser davantage avec le projet, de renforcer ses capacités et partant réaliser son rêve de créer une librairie aux normes modernes, grâce au financement du Fonds de l’INDH.

Youssef Afkal, un autre porteur de projet qui a réussi à bénéficier de l’appui de l’INDH pour la création d’un centre de formation et de communication à Tahla.

Ce projet, a-t-il déclaré à la MAP, vient renforcer les services dans la ville, en se spécialisant dans les cours de soutien scolaire et l’apprentissage des langues étrangères.

Youssef, qui a bénéficié d’une formation de quatre mois au sein de la plateforme des jeunes, ainsi qu’un accompagnement individuel, a noté qu’il avait l’idée du projet depuis longtemps avant de se présenter pour bénéficier de l’appui de l’INDH.

Dans la ville de Taza, trois autres projets ont vu le jour à savoir une boucherie moderne, une boulangerie et un atelier de broderie électronique.

Pour Hassan Karouani, chef de service d’amélioration des revenus et d’insertion économique des jeunes de l’INDH dans la province, a fait savoir que dans le cadre de la mise en œuvre de la 3ème phase l’INDH , le CPDH a approuvé, lors de ses dernières réunions, un total de 107 projets de développement au profit des jeunes avec une enveloppe de 17 millions de dirhams.

La plupart de ces projets, auxquels le Fonds de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain a contribué à hauteur de 14 MDH, concernent différents secteurs, a-t-il indiqué, ajoutant que d’autres projets sont en cours d’achèvement, grâce aux efforts concertés des partenaires de l’Initiative nationale pour le développement humain.

Les projets d’amélioration des revenus et d’inclusion économique des jeunes traduisent l’esprit et la philosophie de l’INDH dans sa troisième phase qui vise, entre autres, à accroître l’employabilité des jeunes, à développer le marché du travail et à assurer la pérennité des projets.