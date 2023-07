Taza: Un individu interpellé pour atteinte aux systèmes de traitement des données et piratage d’appels téléphoniques internationaux

mercredi, 5 juillet, 2023 à 20:17

Taza – Les éléments du service régional de la police judiciaire à Taza ont interpellé, mercredi après-midi, un individu âgé de 32 ans pour son implication présumée dans une affaire d’atteinte aux systèmes de traitement automatique des données numériques et piratage international des appels téléphoniques, apprend-t-on de source sécuritaire.

Les éléments du service régional de la police judiciaire avaient reçu une plainte déposée par le représentant légal d’un opérateur national de services internet et de téléphonie mobile, à la suite de laquelle une série de recherches et d’investigations techniques et de terrain avaient été lancées, ce qui a permis de localiser le prévenu avant son interpellation, a indiqué la même source.

Les données préliminaires de l’enquête indiquent que le suspect est impliqué dans l’exploitation d’équipements et de systèmes d’information pour pirater les réseaux nationaux de télécommunication en détournant des appels téléphoniques internationaux vers le réseau local avec l’objectif de collecter la différence de prix entre eux.

L’opération de perquisition menée dans l’appartement du suspect a abouti à la saisie d’environ 7.000 cartes SIM nationales, ainsi que de 4 ordinateurs portables, des appareils électroniques et divers supports informatiques utilisés dans cette activité criminelle.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les ramifications éventuelles de cette activité et d’identifier l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés.