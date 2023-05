Taza: l’INDH mobilisée pour réussir le programme de soutien scolaire

jeudi, 25 mai, 2023 à 12:56

Taza – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) accorde une grande importance au programme d’appui scolaire au niveau de la région de Taza, un programme considéré comme un vecteur essentiel dans le processus de construction de la personnalité de l’enfant et la généralisation de l’éducation, notamment en milieu rural.

Ainsi, l’INDH mobilise tous ses moyens financiers et logistiques afin de garantir les conditions de réussite à ce projet ambitieux au niveau de la province et ailleurs.

L’importance accordée au soutien scolaire dans les foyers sociaux à Taza tire son essence de la philosophie et l’approche de l’INDH, lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2005. Cette Initiative place l’élément humain au cœur de ses priorités et de ses activités, de même qu’elle mise sur la promotion du capital humain comme base de tout développement durable.

Selon les données de la Division de l’Action Sociale à la préfecture de Taza, il a été procédé, durant la saison scolaire actuelle à l’acquisition de lunettes au profit des élèves issus du milieu rural, soit environ 400 bénéficiaires, pour un coût de près de 100.000 dirhams, et l’acquisition de bandelettes pour lecteur de glycémie au profit des enfants atteints de diabète pour un coût de 80.000 DH.

Les mêmes données ont révélé que ce grand intérêt accordé au développement humain se manifeste par la solidarité positive et à un partenariat exemplaire avec les parties concernées par la chose éducative, afin de parvenir à une véritable “justice spatiale” en offrant une opportunité pour apprendre et maîtriser les valeurs de citoyenneté chez les jeunes des zones rurales et éloignées, soulignant que l’objectif est de lutter contre le décrochage scolaire, d’approfondir les connaissances et de renforcer les compétences des apprenants.

De ce fait, l’accompagnement scolaire est l’un des axes de l’intervention du programme de soutien scolaire, qui se propose de lutter contre la déperdition scolaire et d’assurer les bonnes conditions de scolarisation.

Parmi les objectifs de l’Initiative citoyenne figurent la contribution à la lutte contre le décrochage scolaire, l’amélioration des indicateurs de scolarisation, la participation effective des acteurs institutionnels et partenaires associatifs œuvrant dans le domaine de l’éducation, et l’amélioration de la qualité des apprentissages pour réduire les répercussions négatives de la déperdition scolaire sur le capital humain au Maroc.

Aussi et afin de consacrer le soutien scolaire dans la province, des efforts inlassables ont été déployés pour cibler les écoles et les élèves bénéficiaires, dans le but de développer un programme éducatif axé sur l’amélioration des acquis, le recrutement et la formation des enseignants, de fournir divers services de santé et de dispenser des cours de soutien gratuits pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage, tout en sensibilisant les parents à la nécessité de s’impliquer pleinement dans ce chantier.

L’INDH, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et le tissu associatif à la province de Taza, mène une série d’activités liées à la santé et au soutien scolaire, afin d’améliorer le niveau de scolarisation des élèves ciblés dans les zones rurales et semi-urbaines.

Dans le cadre de la célébration du 18ème anniversaire du lancement de l’INDH, un lot de lunettes médicales a été remis aux bénéficiaires de la Ligue Braille du Maroc à Taza, et les bénéficiaires de la Maison des filles (Dar Al-Fatat).

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d’information en continu “M24”, le président de la Ligue Braille à Taza, Azzalarab Idrissi, a déclaré que ce programme revêt une grande importance en raison de ses nombreux avantages en termes d’apprentissage et de lutte contre le décrochage scolaire, exprimant ses remerciements à l’Initiative Nationale pour le Développement Humain et à tous les partenaires en charge de la mise en œuvre de ce programme.

Il a révélé que ce programme arrive à point nommé, ce qui permettra aux bénéficiaires aveugles et malvoyants de l’association de poursuivre leur saison scolaire dans les meilleures conditions.

Pour sa part, le président de la Division de l’Action Sociale à la préfecture de Taza, Azzedine Loukili, a indiqué que le programme de soutien scolaire s’inscrit dans le cadre de l’axe santé, soutien scolaire et la lutte contre le décrochage scolaire de l’INDH.

Selon lui, l’activation de l’axe de soutien scolaire et de lutte contre le décrochage scolaire, consacre la mise en oeuvre des objectifs de l’Initiative, et ce en coopération entre la Commission provinciale de l’INDH à Taza, la Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, et les institutions de protection sociale dans la province.