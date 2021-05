Taza : M. Akhannouch lance des projets de développement des filières agricoles et des zones de montagne

vendredi, 28 mai, 2021 à 19:53

Taza – Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a procédé vendredi à Ras Al Ma, dans la province de Taza, au lancement de projets de développement des filières agricoles et des zones de montagne.

Le ministre, accompagné du wali de la région de Fès-Meknès, Said Zniber, et du gouverneur de la province de Taza, Mustapha El Maaza, a donné le coup d’envoi du programme de développement rural intégré des zones de montagnes du pré-rif au niveau de la province de Taza, lancé dans le cadre de la nouvelle stratégie “Génération Green 2020-20303 “.