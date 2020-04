Taza: Ouverture d’une enquête au sujet d’un policier blessé, chez lui, par son arme de service

mardi, 21 avril, 2020 à 11:59

Rabat – Le service régional de la police judiciaire de Taza a ouvert, mardi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour élucider les circonstances dans lesquelles un policier a été retrouvé blessé, à son domicile, par une balle provenant de son arme de service.

La famille du policier avait appelé une ambulance et les services de sûreté pour signaler avoir entendu le bruit d’une balle tirée au sein de leur domicile, avant que la femme et les enfants du policier ne le retrouvent blessé à la tête et inconscient, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant qu’il a été conduit à l’hôpital où il est décédé.

Le corps du policier a été déposé à la morgue pour autopsie, alors que les enquêtes et investigations techniques et balistiques s’attèlent à déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, y compris la vérification de la thèse du suicide en utilisant l’arme de service, conclut la DGSN.