Taza : Le PAM, le RNI, le PI, le MP et le PPS remportent les cinq sièges des législatives

jeudi, 9 septembre, 2021 à 9:05

Taza – Le Parti Authenticité et Modernité (PAM), le Rassemblement National des Indépendants (RNI), le Parti de l’Istiqlal (PI), le Mouvement Populaire (MP) et le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) ont remporté les cinq sièges de la circonscription électorale de Taza, au titre des élections législatives du 8 septembre.

Selon les résultats partiels annoncés officiellement dans la nuit de mercredi à jeudi, après le dépouillement des bulletins dans 88pc des bureaux de vote, le PAM arrive en tête avec 22.381 voix, suivi du RNI (21.984), du PI (15.749), du MP (14.792) et du PPS (13.120).

Dans le cadre des élections législatives, la province de Taza compte une seule circonscription électorale de cinq sièges avec 19 listes en lice.

Le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales générales au niveau de la province de Taza, pour le scrutin du 8 septembre, a atteint 290.021 électeurs.

Un total de 783 bureaux de vote et 154 bureaux centraux ont été aménagés dans le cadre de l’organisation de ces échéances électorales, selon des données de la province de Taza.