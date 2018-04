Taza: Plus de 1.500 bénéficiaires d’une caravane médicale pluridisciplinaire dans la commune de Kaf El Ghar

vendredi, 20 avril, 2018 à 23:27

“Les observateurs internationaux et nationaux jugent que les élections législatives de 2016 étaient crédibles et (…) exemptes de toutes irrégularités systémiques”, note le Rapport sur la situation des droits de l’Homme au titre de l’année 2017, rendu public à Washington par le Département d’Etat US.