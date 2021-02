Taza : Renforcement de l’infrastructure de l’hôpital Ibn Baja

lundi, 1 février, 2021 à 20:42

La décision américaine reconnaissant la pleine et entière souveraineté du Maroc sur son Sahara a marqué un tournant majeur qui augure de meilleures perspectives en termes de consolidation de la paix, de la stabilité, de l’investissement et de l’intégration économique dans toute la région, ont relevé des éminents politologues, des académiciens et des journalistes italiens.