Technologie: Comment réussir la sensibilisation au Safer Internet Day ? un expert répond

mercredi, 8 février, 2023 à 15:47

Propos recueillis par Fadwa EL GHAZI

Rabat – La célébration de la Journée internationale pour un Internet plus sûr (Safer Internet Day) offre annuellement l’opportunité de diffuser des messages de prévention et de valorisation des pratiques des jeunes, des éducateurs et des familles ainsi que dans le monde professionnel. Il s’agit de sensibiliser quant aux dangers et nouveaux risques liés notamment aux réseaux sociaux, à la cyberviolence, le cyberharcèlement ou encore l’usurpation de l’identité numérique.