Temps chaud du jeudi au samedi dans plusieurs provinces du Royaume

jeudi, 2 juillet, 2020 à 12:31

Rabat – Un temps chaud est prévu du jeudi au samedi dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures oscillant entre 39 et 46°C, a annoncé jeudi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Dans un bulletin météorologique spécial, la DGM indique que des températures allant de 42 à 46°C sont attendues du jeudi au samedi dans les provinces: Assa-Zag, Errachidia, Es-Semara, Tata, Taroudant, Zagora et l’intérieur d’Aousserd, Boujdour et de Oued Eddahab, alors que des températures de 39 et 42 °C concerneront, jeudi et vendredi, les provinces d’Agadir,-Ida-Ou-Tantane, Béni Mellal, Boulemane, El Kelaa des Sraghna, Essaouira, Figuig, Fqih Ben Saleh, Guelmim, Guercif, Jerada, Khénifra, Khouribga, Marrakech, Rehamna et Settat.

Une vague de chaleur, avec des températures entre 39 et 42°C, touchera samedi, les provinces de Fès, Khémisset, Khénifra, Meknès, Moulay Yacoub, Ouezzane, Sefrou, Sidi Kacem, Taounate, Taza, Agadit-Ida-Ou-Tanane, Béni Mellal, Boulemane, El Kelaa des Sraghna, Essaouira, Figuig, Fqih Ben Saleh, Guelmim, Guercif, Jerada, Khouribga, Marrakech, Rehamna et Settat, relève la DGM, ajoutant que le temps chaud persistera dimanche et lundi prochains sur les plaines Nord et Centre et sur l’intérieur du pays.