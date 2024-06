Temps chaud de samedi à lundi dans plusieurs provinces du Royaume (bulletin d’alerte)

jeudi, 20 juin, 2024 à 12:03

Un total de 42 projets d’un investissement global de plus de 87 millions de dirhams (MDH) ont été réalisés ou programmés, entre 2019 et 2023 au niveau de la préfecture de Meknès, dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services de base dans les territoires défavorisés de l’Initiative nationale pour le Développement Humain (INDH).