La tenue au Maroc de la 1ère conférence internationale sur l’économie des soins, témoigne de son leadership en matière de protection sociale (ministre)

lundi, 24 juin, 2024 à 22:34

Rabat – La tenue au Maroc de la 1ère conférence internationale sur l’économie des soins reflète la confiance internationale dont jouit le Royaume pour son leadership dans le domaine de la protection sociale, a affirmé, lundi à Rabat, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille Aawatif Hayar.

Lors d’une cérémonie d’accueil des participants à ce conclave, qui se tiendra les 25 et 26 juin sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Mme Hayar a indiqué que l’économie des soins constitue un levier pour le système de protection sociale au Maroc, compte tenu du parcours franchi par le Royaume dans ce domaine, visant notamment à établir les fondements d’une société solidaire.

Organisée en partenariat avec le ministère de la Santé et de la protection sociale, le ministère de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, le ministère de l’Economie et des finances, et le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, et la Ligue Arabe sous le thème “Economie des soins et protection sociale: Pilier de l’autonomisation des femmes, de la création d’emploi et du bien-être familial”, cette conférence, a noté la ministre, vise à s’engager dans le processus de construction d’un système intégré en matière d’économie des soins, à travers l’échange des expériences et des connaissances internationales.

La responsable gouvernementale a estimé que l’investissement dans l’économie des soins, en tant que levier économique et social, contribue à soutenir un développement juste et équitable et à renforcer les efforts d’autonomisation des femmes, soulignant qu’en accueillant cette rencontre internationale, le Maroc ambitionne d’échanger les expériences et les expertises afin de formuler des recommandations capables de donner un nouvel élan aux efforts déployés pour renforcer la résilience des familles et atteindre le bien-être social.

Cette rencontre, qui connaitra la participation des pays arabes et africains vise, à travers une série d’ateliers, de panels et de tables rondes, à examiner les moyens de généralisation des services des soins et de la protection sociale, particulièrement des femmes, en les autonomisant et intégrant dans le processus de développement.

Prendront part à cette conférence des experts des Nations Unies et des organisations internationales et régionales, qui exposeront l’expérience du Maroc dans le domaine de la protection sociale, et partageront les bonnes pratiques entre l’ensemble des acteurs, tout en consolidant la collaboration entre eux dans le domaine de l’économie des soins.