Tenue à Casablanca du second sommet de l’Africanité pour l’accompagnement des femmes et des jeunes en matière d’entreprenariat

lundi, 5 avril, 2021 à 20:02

Casablanca – Le second sommet de l’Africanité, placé sous le thème “Made In Africa: Parole aux femmes d’Afrique” a ouvert, lundi ses travaux à Casablanca, avec pour objectif d’accompagner la femme et la jeunesse africaine en matière d’entreprenariat.

Cet évènement, organisé par la Fondation Trophée de l’Africanité jusqu’au 7 avril, avec la participation de 40 pays, vise à accompagner en fédérant la dynamique de leadership, des femmes et jeunes en Afrique, pour faire connaitre leurs projets immédiats, les encourager et les aider à trouver des financements.