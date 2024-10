Tenue à Marrakech de la 22e réunion du Groupe Migratoire Mixte Permanent maroco-espagnol

lundi, 21 octobre, 2024 à 17:21

Marrakech – Le Groupe Migratoire Mixte Permanent maroco-espagnol a tenu, lundi à Marrakech, sa 22è réunion co-présidée par M. Khalid Zerouali, Wali Directeur de la Migration et de la Surveillance des Frontières, et Mme Pilar Cancela Rodriguez, Secrétaire d’Etat des Migrations, en présence de M. Rafael Pérez Ruiz, Secrétaire d’Etat espagnol à la sécurité.

Les discussions ont abordé le partenariat migratoire dans sa globalité. Ainsi, en termes de coopération opérationnelle, la partie espagnole a exprimé ses remerciements pour les efforts d’envergure déployés par les autorités marocaines en matière de lutte contre la migration irrégulière avec des résultats tangibles, notamment au niveau des routes Atlantique et de la Méditerranée occidentale qui font du Royaume un partenaire fiable et un acteur majeur au niveau de la sécurité régionale.

Face aux défis partagés induits par l’action des réseaux de trafic de migrants aux méthodes de plus en plus violentes et l’environnement régional instable, les deux parties ont décidé de renforcer leurs mécanismes de coordination et d’échange d’informations, à travers la rénovation des modalités de travail commun au niveau des Centres de Coopération Policière, entre les officiers de liaison et au sein des patrouilles mixtes.

Concernant la migration régulière, les deux parties ont abordé le modèle maroco-espagnol de gestion de la mobilité circulaire et de la main d’œuvre qui affiche un bilan positif et qui représente un exemple de succès reconnu au niveau européen et international.

A cette occasion, les deux parties se sont engagées à continuer à travailler dans ce sens et à établir de nouvelles voies visant à renforcer les perspectives de coopération afin d’encourager les flux légaux maîtrisés, en coordination avec tous les opérateurs et intervenants.

Les deux parties ont, par ailleurs, salué la contribution de la communauté marocaine en Espagne et son apport pluriel en tant que vecteur de rapprochement culturel et civilisationnel.

Elles ont également réaffirmé leur engagement en faveur de la coopération régionale et triangulaire en matière de migration.

À cet égard, les deux parties ont décidé de renforcer davantage le dialogue et la coordination étroite lors des conférences et forums internationaux.

Lors de cette réunion, il a été également convenu de réunir les différents sous-comités mixtes ad hoc.