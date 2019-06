Tenue à Rabat de la 3-ème édition de la Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique

mardi, 18 juin, 2019 à 23:31

Rabat – Le “Policy Center for the New South/PCNS” a tenu, mardi à Rabat, la 3-ème édition de la Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique (African Peace and Security Annual Conference/APSACO), visant à analyser et à mettre en perspective les enjeux de la place et de l’influence de l’Afrique compte tenu des leviers et des atouts dont elle dispose.

Organisée sous le thème “la place et l’influence de l’Afrique dans un monde en mutation”, cette conférence a également pour but de déterminer la capacité de l’Afrique à obtenir un avantage concurrentiel dans le monde ainsi que ses aptitudes à dépasser ses faiblesses pour s’adapter aux mutations mondiales.

S’exprimant à l’occasion de cette rencontre, le professeur Rachid El Houdaigui, Senior Fellow au PCNS, a indiqué que cette 3-ème édition de l’APSACO “s’inscrit dans le cadre d’une continuité de la réflexion sur la thématique africaine”, précisant qu’une des responsabilités des think-tanks et des centres de recherche en Afrique repose sur l’édification d’un contexte normatif africain et la production de paradigmes, de concepts et de notions pour le besoin d’une pensée africaine dans le domaine stratégique, sécuritaire et géo-économique.

“Le temps de l’analyse aujourd’hui sur le Continent africain est celui de l’évaluation de toutes les dynamiques institutionnelles aussi bien sur le plan continental et le plan régional, qu’au niveau des relations bilatérales entre les Etats”, a ajouté M. El Houdaigui, jugeant nécessaire d’établir un exercice intellectuel afin de traduire toute information sur l’Afrique en connaissance scientifique produisant des paradigmes capables d’accompagner les dynamiques de convergence stratégique et géopolitique en Afrique.

Pour que l’Afrique puisse réaliser sa vision du Continent du futur, elle a besoin de relever deux défis extrêmement importants, ceux de la stabilité et le développement et de l’intégration économique, a estimé, pour sa part, Mohammed Loulichki, Senior Fellow au PCNS, notant dans ce sens que cette édition de l’APSACO, où une vingtaine de nationalités sont représentées, tente de se pencher sur les questions de la paix et de la sécurité.

“Le Maroc est l’un des premiers pays qui se sont engagés sous les auspices des Nations Unies pour apporter sa contribution à la stabilité de plusieurs pays africains”, a fait savoir M. Loulichki, rappelant que sur le plan économique, SM le Roi Mohammed VI mène une politique pour promouvoir la coopération Sud-Sud au niveau du continent africain, basée sur le respect des souverainetés des Etats et sur une recherche d’intérêt mutuel aussi bien pour le Maroc que pour l’ensemble du Continent africain.

Pour M. Loulichki, en alliant un engagement pour la paix et la sécurité en Afrique et une coopération Sud-Sud appliquée à l’Afrique, le Maroc essaye d’apporter une contribution à l’intégration du Continent pour lui permettre de trouver une place sur l’échiquier international.

Cette 3-ème édition de l’APSACO, qui s’étale sur deux jours, se veut un moment d’échanges sur la place de l’Afrique dans le monde, et ce à travers un débat structuré autour de cinq sujets, à savoir l’Afrique et le Monde ou comment décomplexer les perceptions mutuelles, l’Afrique et la production de la connaissance stratégique et normative, la résilience de l’Afrique par la mutualisation des efforts, les capacités africaines en matière de sécurité, et vers une stratégie collective africaine face au jeu des puissances internationales.