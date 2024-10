Tenue à Rabat de l’AGO de la Fédération royale marocaine du sport pour tous au titre de la saison 2023-2024

samedi, 26 octobre, 2024 à 20:39

Rabat – La Fédération royale marocaine du sport pour tous (FRMST) a tenu, samedi à Rabat, son Assemblée Générale Ordinaire (AGO) au titre de la saison 2023-2024, marquée par l’adoption à l’unanimité des rapports moral et financier.

Cette AGO a été l’occasion de passer en revue les différentes activités sportives organisées par la FRMST cette saison, notamment la 2ème édition des “Foulées féminines de la victoire”, placée sous le slogan “Je cours selon mes capacités”, et dont la première étape a été lancée à Nador avant les étapes de Dakhla, Zagora, Es-Semara, Oujda et Rabat.

Les activités de la FRMST concernent également l’organisation de caravanes et de journées sportives ainsi que des courses féminines dans plusieurs régions du Royaume.

Il s’agit aussi d’une caravane de solidarité avec les personnes touchées par le séisme d’Al Haouz, outre des activités en partenariat avec l’Institut des Métiers du Sport à Kénitra et avec la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au profit de milliers de pensionnaires des établissements pénitentiaires.

Par ailleurs, à l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, la FRMST a organisé une caravane nationale de sport de masse qui a sillonné les 12 régions du Royaume et a bénéficié à des personnes de toutes les catégories d’âge et les milieux sociaux, en plus des personnes à besoins spécifiques et les pensionnaires des établissements pénitentiaires.

Dans le cadre du renforcement du capital humain, la Fédération a organisé des sessions de formation théoriques et pratiques au profit de nombreux cadres des associations, chargés de l’encadrement de la pratique sportive et de l’amélioration de la qualité des services.

A cette occasion, la présidente de la Fédération royale marocaine du sport pour tous, Nezha Bidouane, a indiqué que cette AGO permet de mettre en lumière les différentes activités sportives et les initiatives mises en place par la Fédération, relevant que la saison 2023-2024 a été exceptionnelle et riche en activités diverses, en caravanes et en journées sportives.

Elle a souligné que parmi les plus importantes activités figurent les “Foulées féminines de la victoire” qui ont bénéficié à plus de 60.000 participantes et la caravane nationale de sport de masse, notant que le programme de la FRMST au titre de la saison 2024-2025 comprend l’organisation d’une grande manifestation sportive à Al Mahbès (Province d’Assa-Zag) à l’occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte et un festival international des jeux traditionnels à Assa à l’occasion de la célébration du 68ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance.

Mme Bidouane a ajouté que la Fédération compte également renforcer son action dans le monde rural à travers l’organisation de manifestations sportives sous le thème “Le monde rural dans l’écosystème du sport.

De son côté, Driss Akrim, vice-président de l’association Derb Alamiline du sport pour tous, a souligné que la FRMST, depuis sa création en 2009, a œuvré à organiser de nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs dans toutes les régions du Royaume, notant que ces activités ont une grande importance dans la mesure qu’elles contribuent à consacrer la culture de la pratique sportive et de l’activité physique chez les différentes catégories sociales.

Et de poursuive que les activités de la Fédération ciblent toutes les catégories d’âges et franges de la société et visent également à promouvoir le patrimoine immatériel marocain grâce à la valorisation des sports traditionnels.

Cette AGO s’est déroulée en présence notamment des représentants du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, et du Comité national olympique marocain, et des membres du bureau fédéral et des associations affiliées à la FRMST.