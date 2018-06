Terrorisme: Des peines allant de 6 à 20 ans de prison ferme à l’encontre de 11 accusés

jeudi, 7 juin, 2018 à 20:14

Rabat – La Chambre criminelle de première instance chargée des affaires du terrorisme près l’annexe de la Cour d’appel à Salé a prononcé, jeudi, des peines allant de 6 à 20 ans de prison ferme à l’encontre de 11 personnes poursuivies dans des affaires liées au terrorisme.

Ainsi, la Cour a condamné à 20 ans de prison ferme deux mis en cause, à 15 ans sept accusés, et à 6 ans deux autres, qui ont été poursuivis pour “constitution d’une bande en vue de préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d’un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l’ordre public et apologie d’actes et d’organisation terroristes constituant un crime terroriste”, chacun en ce qui le concerne.

En janvier 2017, le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national, avait démantelé cette cellule terroriste active entre les villes de Tanger et Meknès.

Les membres de cette cellule, qui ont planifié de rejoindre les rangs de “Daech”, prévoyaient de mener des actes terroristes visant à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Les perquisitions effectuées se sont soldées par la saisie d’équipements électroniques et d’armes blanches, ainsi que de manuscrits faisant l’apologie de la pensée extrémiste, précise-t-on de même source.