Le test diagnostique pour le dépistage du coronavirus, disponible actuellement au CHU de Tanger

jeudi, 30 avril, 2020 à 17:18

Tanger – Le Laboratoire de microbiologie relevant du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tanger est autorisé par le ministère de la Santé, depuis mercredi, à faire le diagnostic du Covid-19 pour confirmer la contamination par le nouveau coronavirus.

Créé temporairement au sein du Centre régional d’oncologie Ahmad Bin Zayed Al Nahyan de Tanger, le laboratoire dispose de l’équipement nécessaire pour faire le diagnostic du Covid-19 à travers les tests de la réaction de polymérisation en chaîne (Polymerase Chain Reaction-PCR).

Le laboratoire, qui dispose d’un matériel moderne aux normes internationales, permettra le diagnostic du nouveau coronavirus (Covid-19) pour les cas suspectés au niveau de Tanger et les autres villes de la région, tout en enregistrant un énorme gain en termes de temps, a indiqué Pr Karima Rissoul, spécialiste en microbiologie au CHU de Tanger, dans une déclaration à la MAP.

Par ailleurs, Mme Rissoul, professeure agrégée de microbiologie à la Faculté de médecine et de pharmacie de Tanger, a ajouté que le laboratoire fournit une capacité de diagnostic s’élevant à 300 tests par jour, et ce grâce à ses ressources humaines qualifiées qui travaillent suivant un système de permanence. L’ouverture de ce laboratoire est le fruit des efforts du CHU de Tanger, du ministère de la Santé, de la Direction régionale de la Santé et d’autres partenaires, a-t-elle estimé.

Pour sa part, la professeure agrégée de biochimie au CHU de Tanger, Hanane Khalki, a fait savoir que le laboratoire utilise la technique de référence pour le diagnostic du Covid-19 selon les protocoles recommandés par le ministère de la Santé, à savoir le test PCR, pour confirmer le diagnostic de l’infection.

Ce diagnostic repose sur la détection qualitative de l’ARN (acide ribonucléique) du SARS-CoV-2 par une technique de RT-PCR, qui permet de détecter la présence du virus dans l’organisme en utilisant des techniques d’amplification moléculaire, a-t-elle expliqué.