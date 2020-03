Tétouan: Arrestation de deux individus soupçonnés d’incitation à entraver l’exécution des mesures préventives contre le Covid-19 (DGSN)

mardi, 17 mars, 2020 à 21:19

Rabat- Deux individus âgés de 38 ans et 45 ans, l’un journalier et l’autre commerçant, ont été arrêtés lundi pour leur implication présumée dans des publications sur les réseaux sociaux, qui incitent à entraver l’exécution des mesures publiques de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), et la perpétration de crimes et délits contre les personnes et l’ordre public, a-t-on appris auprès de la préfecture de police de Tétouan.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué mardi que le premier suspect avait publié plusieurs statuts sur son compte personnel sur les réseaux sociaux, appelant à prendre d’assaut les établissements pénitentiaires et libérer les prisonniers en cas d’aggravation de la crise, tandis que le deuxième était pris en flagrant délit d’accrochage d’une banderole sur le pare-brise de sa voiture, incitant à la désobéissance et l’abstention d’appliquer la mesure préventive de fermeture temporaire des mosquées.

Le premier mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête ordonnée par le parquet compétent, alors que le deuxième fait l’objet d’une enquête préliminaire pour déterminer les motifs et mobiles de ces actes criminels.