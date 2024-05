Tétouan: Célébration du 19è anniversaire de l’INDH

dimanche, 19 mai, 2024 à 15:47

Tétouan – Une cérémonie a été organisée, samedi à la province de Tétouan, en célébration du 19è anniversaire du lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), sous le thème “Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l’avenir de nos enfants”.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Tétouan, Abderzak El Manssouri, du secrétaire général de la province, des membres du comité provincial et des comités locaux de développement humain, d’élus, des chefs des services extérieurs et des représentants de la société civile.

S’exprimant à cette occasion, M. El Manssouri a affirmé que la commémoration du 19ème anniversaire de l’INDH est une occasion de se pencher sur les réalisations importantes et les résultats positifs de l’Initiative, tant à l’échelle nationale qu’au niveau de la province de Tétouan.

Il a, à cet égard, relevé que l’INDH, qui constitue un chantier royal de grande envergure, est devenue un acteur efficace et influent dans les transformations profondes des approches de gestion des affaires locales, à travers notamment l’adoption d’un nouveau concept de développement, soulignant que l’Initiative a contribué à consacrer l’approche participative et la démocratie participative, et à renforcer les principes de partenariat et de contractualisation comme levier pour améliorer les niveaux de mobilisation, qu’elle soit financière ou organisationnelle, en plus de consacrer la convergence, l’intégration et la complémentarité aux niveaux sectoriel et territorial, ainsi que la consolidation de la programmation stratégique.

Cette cérémonie a été marquée par une présentation sur les réalisations et les projets de l’INDH entre 2019 et 2023, ainsi que le bilan des réalisations des différents programmes et l’état d’avancement du plan d’action 2024.

A ce titre, le chef de la Division de l’action sociale (DAS) de la province de Tétouan, Brirhet Mohssine, a indiqué qu’un total de 1.081 projets ont été réalisés dans la province depuis le lancement de l’Initiative, dont 538 durant la troisième phase (2019-2023) avec une enveloppe budgétaire de 210,72 millions de dirhams (MDH).

Parmi ces projets, 70 relèvent du quatrième programme relatif à l’Impulsion du capital humain des générations montantes, avec une enveloppe de 81,31 MDH, a-t-il précisé, faisant savoir que le plan d’action de l’INDH pour l’année 2024 comporte 43 projets programmés avec un coût de 32,86 MDH, dont 20 projets opérationnels, 18 en cours de réalisation et 5 en cours de lancement.

De son côté, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la protection sociale de Tétouan, Younes El Ghazouani, a présenté un exposé sur le retard de croissance chez les nouveau-nés et leur prise de poids au Maroc, ainsi que sur les principaux indicateurs affectant le développement du capital humain, notamment au cours des 1000 premiers jours de la vie de l’enfant.

Cette cérémonie a également été une occasion pour annoncer le lancement d’un programme (du 18 mai au 18 juin) comprenant des campagnes de communication visant à améliorer la santé des enfants pendant les 1000 premiers jours, notamment à travers le renforcement de la nutrition et des soins de santé pour les mères avant et après l’accouchement, la promotion de l’allaitement maternel et l’amélioration des pratiques d’alimentation complémentaire.

Elle a été ponctuée également par des visites effectuées par le gouverneur de la province de Tétouan à des projets réalisés dans le cadre de l’INDH, en l’occurrence la plateforme de jeunesse de Bab Sefli, le centre de formation des jeunes en situation de handicap du quartier Coelma et le centre d’orientation et d’assistance pour les personnes en situation de handicap à la commune d’Al Hamra.