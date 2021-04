Tétouan: Création du parcours “études et musique” dans les écoles de la deuxième chance

Tétouan – La direction provinciale de l’Education nationale à Tétouan a créé une nouvelle spécialité “études et musique” au niveau de l’école de la deuxième chance – nouvelle génération “Al Fadila” de Tétouan.

La direction provinciale de l’Education nationale vise, à travers cette initiative qui intervient conformément au nouveau souffle de réforme porté par la loi-cadre cadre n°51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, le renforcement de l’offre éducative et la contribution à la préservation du patrimoine culturel andalou de Tétouan.

Cette nouvelle spécialité, qui s’inscrit dans le cadre de la réalisation des projets relatifs à la mise en oeuvre de la loi-cadre n°51.17, est le fruit d’un partenariat entre la direction provinciale de l’Education nationale, le Conservatoire régional de musique et de scénographie et l’association Abdessadeq Cheqara de la musique andalouse, avec le soutien du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef).

Elle permettra aux jeunes de l’école de la deuxième chance “Al Fadila” de recevoir un enseignement de base, tout en bénéficiant d’une formation académique dans le domaine de la musique andalouse.

La création de ce parcours scolaire vient dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre, notamment celle relative au rattrapage scolaire, l’amélioration de l’efficacité de l’éducation non formelle et l’élargissement de l’offre éducative des établissements d’éducation de formation, en particulier les écoles de la deuxième chance.

Les bénéficiaires de cette nouvelle spécialité suivront des cours de qualification éducative et de formation professionnelle dans le domaine de la musique, notamment la musique andalouse et la musique du patrimoine, et obtiendront, en fin d’études, des diplômes certifiés qui leur permettront d’intégrer le marché du travail ou poursuivre leurs études.

L’Unicef a contribué à la création de ce nouveau parcours scolaire en garantissant le soutien logistique et en accordant un don comprenant plusieurs équipements et instruments de musique.