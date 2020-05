Tétouan: enquête judiciaire à l’encontre d’un individu ayant tiré des coups de feu d’un fusil de chasse lors d’un conflit familial

lundi, 18 mai, 2020 à 15:52

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan a ouvert, dimanche, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet général compétent pour déterminer les circonstances du tir de plusieurs coups de feu d’un fusil de chasse par un individu âgé de 52 ans lors d’un conflit familial à proximité de son domicile au quartier la Somalie de la même ville.

Les premiers éléments révèlent que le suspect a fait usage d’un fusil de chasse en sa possession pour tirer plusieurs coups de feu lors d’un conflit avec deux de ses fils, indique la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN) dans un communiqué, faisant savoir que l’usage du fusil n’a pas entrainé de dégâts physiques ou matériels et que les recherches se poursuivent pour déterminer les raisons derrière ce conflit.

Les recherches et investigations menées par les éléments de la sûreté nationale, aussitôt alertés de cette affaire, ont permis d’interpeller le suspect sur place et de saisir le fusil de chasse autorisé et un certain nombre de cartouches, ajoute la DGSN.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances entourant cette affaire, conclut le communiqué.