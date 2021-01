Tétouan: fort engagement de l’INDH pour le développement de l’enseignement

lundi, 25 janvier, 2021 à 14:04

-Par : Sanae EL OUAHABI-

Tétouan – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) est fortement engagée pour la promotion de l’éducation et le développement de l’enseignement, à travers notamment la réduction des écarts d’apprentissage, l’appui à la scolarisation et le soutien à la généralisation de l’enseignement préscolaire au niveau de la province de Tétouan.

Plaçant l’élément humain au coeur de ses priorités, l’INDH a contribué activement à développer les capacités cognitives et sociales des enfants, renforcer l’offre préscolaire, assurer le soutien scolaire aux élèves en difficulté et à promouvoir la qualité de l’éducation dans la province, particulièrement en milieu rural.

De nombreux projets sociaux et éducatifs, ainsi que des actions destinées à favoriser le développement et l’épanouissement des enfants, notamment ceux issus des milieux défavorisés, ont été réalisés ou sont en cours d’achèvement au niveau des différentes communes de la province de Tétouan, et ce grâce au soutien sans faille de l’INDH, qui, sans se substituer aux rôles des départements ministériels et des collectivités territoriales, œuvre pour améliorer l’efficacité des politiques mises en œuvre dans les domaines de l’enseignement et d’accompagnement de la petite enfance.

Dans ce sens, l’investissement dans le capital humain dès le plus jeune âge, pour lutter contre les disparités sociales et redonner de l’espoir aux populations défavorisées, constitue l’un des axes majeurs du 4ème programme d’impulsion du capital humain des générations montantes, qui s’inscrit dans le cadre de la phase III de l’INDH (2019-2023), visant à consolider les acquis enregistrés dans les phases antérieures de ce chantier de règne.

Ce programme propose ainsi de développer la petite enfance, en contribuant à renforcer le dispositif de santé maternelle et infantile, améliorer la nutrition des enfants et à favoriser leur développement cognitif et social, d’atténuer les écarts d’apprentissage et de favoriser l’épanouissement des enfants et adolescents, à travers notamment la lutte contre la déperdition scolaire, la promotion de la réussite scolaire, et l’accompagnement des élèves au moment de leur orientation.

Dans le domaine de l’enseignement, un total de 70 projets pour une enveloppe budgétaire d’environ 50,5 millions de dirhams (MDH), dont 39 MDH comme contribution de l’INDH, ont été réalisés durant la période 2005-2020 au niveau de la province de Tétouan, selon les données de la division de l’action sociale (DAS) à la province.

À travers ses diverses initiatives de développement liées au domaine de l’éducation, l’INDH s’emploie à accompagner ce secteur vital, qui revêt une grande importance en termes de développement socio-économique de la province, et ce en coordination avec les différents acteurs sectoriels, à même de fédérer leurs efforts et d’assurer la complémentarité de leurs interventions.

Parmi les interventions les plus importantes de l’Initiative en relation avec le secteur de l’enseignement figure la mise en oeuvre de l’initiative Royale “Un million de cartables” au niveau de la province de Tétouan, qui a bénéficié cette année à quelque 20.269 élèves en milieux urbain et rural, et à laquelle l’INDH a contribué à hauteur de 6,23 MDH.

La province de Tétouan a également réalisé un diagnostic global de l’état des établissements scolaires de la province, en particulier en milieu rural, afin de déterminer les interventions nécessaires pour leur entretien et réhabilitation.

A cet égard, de nombreux projets de réhabilitation d’établissements scolaires ont été programmés dans le cadre de l’INDH, portant notamment sur l’entretien des salles de classe, des installations sanitaires et des terrains de sport, et la création de bibliothèques, de salles multimédias et d’autres installations.

Dans ce cadre, il a été procédé à l’entretien et la réhabilitation de la Maison de l’étudiante (Dar Taliba), pour une enveloppe financière globale d’environ 1,8 MDH, dont près de 1,2 MDH apporté par l’INDH, en vue d’encourager les filles scolarisées issues des zones rurales à poursuivre leurs études et de lutter contre l’abandon scolaire pour cette catégorie sociale, a précisé la DAS, notant que cet établissement accueille actuellement 79 élèves résidentes.

Compte tenu de l’importance de l’enseignement préscolaire dans le développement de la petite enfance et la promotion du capital humain des générations montantes, la province de Tétouan a accordé un intérêt particulier aux projets relatifs à la généralisation de l’enseignement préscolaire en milieu rural, à travers l’aménagement, la construction et l’équipement de 10 unités préscolaires durant la période 2019-2020, avec une contribution de l’Initiative d’un montant de 2,5 MDH, au profit de 200 enfants âgés de 3 à 5 ans.

La DAS a fait savoir que la construction de 10 unités préscolaires est programmée pour l’année 2021, pour une enveloppe budgétaire de 2 MDH, entièrement financée par l’INDH, aux côtés de quatre projets relevant du secteur de l’enseignement, qui seront lancés dans le cadre du programme de l’Initiative au titre de 2021, et ce pour renforcer le développement du secteur de l’enseignement au niveau de la province.

La province de Tétouan a aussi accordé une grande importance au transport scolaire, afin de soutenir la scolarisation des élèves et de lutter contre le décrochage scolaire, notamment en milieu rural, a précisé la même source, relevant que quelque 121 minibus de transport scolaire ont été acquis dans le cadre de l’Initiative, au profit de 7.475 élèves répartis sur les différentes collectivités territoriales de la province.

Dans ce cadre, un projet de soutien scolaire en milieu rural a été réalisé en 2020, avec une contribution de l’Initiative de l’ordre de 0,45 MDH, visant à développer les capacités des élèves et à améliorer leurs résultats scolaires, a noté la DAS, soulignant que ce projet bénéficie actuellement à 460 élèves à la province.

Parmi les établissements scolaires qui ont bénéficié du soutien et de l’accompagnement de l’INDH figure l’école communautaire Malika El Fassi à la commune rurale Souk Lkdim, qui a profité de trois véhicules de transport scolaire, dans le cadre de l’Initiative, en plus de plusieurs projets à fort impact.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’école, Abdelhak Khlihi, a souligné que cet établissement a, depuis sa création en 2013, joué un rôle important dans la lutte contre la déperdition scolaire au niveau de la commune Souk Lkdim, notant que l’école a bénéficié de plusieurs projets dans le cadre de l’INDH, dont celui relatif à l’alimentation en eau potable, à travers le forage d’un puits et son équipement d’une pompe, la construction d’une fontaine et le raccordement au réseau d’eau potable, pour une enveloppe budgétaire de 190.000 dh.

Ces projets, a-t-il poursuivi, ont eu un impact considérable sur la promotion de la scolarisation des enfants, la lutte contre l’abandon scolaire et l’amélioration du rendement scolaire des élèves, notant que quelque 266 élèves, dont 133 filles, bénéficient actuellement du transport scolaire, grâce au soutien de l’INDH.

M. Khlihi a, par ailleurs, relevé qu’un total de 40 élèves de la 4è et 5è année du primaire bénéficient cette année du soutien scolaire, grâce à un projet financé par l’INDH, et supervisé par l’association de l’Union nationale des femmes du Maroc (UNFM), section Jamaâ Mezouak, notant que l’établissement a réussi à lutter contre l’abandon scolaire, à la faveur du soutien de l’Initiative, et des efforts déployés par le personnel éducatif, les cadres de la direction provinciale de l’Education nationale et les acteurs locaux.

Dina Daoud, élève à l’école Malika El Fassi, a remercié l’INDH pour son soutien à la scolarisation et l’épanouissement des enfants, notant qu’elle bénéficie du transport et du soutien scolaires, ce qui devrait lui permettre de renforcer ses connaissances et d’améliorer ses résultats scolaires.

A travers ces différents projets, l’INDH contribue de manière significative à la promotion du secteur de l’enseignement à la province de Tétouan, à travers ses interventions directes à la réhabilitation des établissements scolaires, l’amélioration de l’offre scolaire, et au soutien à la scolarisation des élèves.