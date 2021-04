Tétouan: Lancement de la campagne d’inscription au préscolaire au titre de l’année 2021-2022

vendredi, 9 avril, 2021 à 9:06

Tétouan- Le lancement de la campagne d’inscription au préscolaire au titre de la saison scolaire 2021-2022 a eu lieu, jeudi, lors d’une rencontre de communication organisée par la direction provinciale de l’Education nationale à Tétouan.

Lors de cette manifestation, qui s’est déroulée en présence des représentants d’institutions et d’associations partenaires, le directeur provincial de l’Education nationale à Tétouan, Fouad Rouadi, a présenté le bilan des réalisations au titre de l’année scolaire 2019-2020, qui a été marquée par la création de 132 classes préscolaires en milieux urbain et rural, la conclusion de 24 conventions de partenariat pour la gestion de 149 classes, et la formation de 175 éducatrices sur le cadre méthodologique de l’enseignement préscolaire.