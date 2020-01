Tétouan: Mme Bouchareb appelle à préserver le savoir-faire artisanal, le bâti et le patrimoine du Royaume

dimanche, 19 janvier, 2020 à 10:03

Tétouan – La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Mme Nouzha Bouchareb, a appelé, samedi à Tétouan, à développer le métier d’artisan qui nécessite un savoir-faire ancestral, tout en le préservant au même titre que le bâti et le patrimoine.

Le savoir-faire artisanal, le bâti ainsi que le patrimoine constituent la richesse et la culture du Royaume, une richesse dont la valeur n’a pas de prix, a ajouté Mme Bouchareb lors de la cérémonie de clôture de la 3ème édition du Festival de l’architecture, à laquelle ont également pris part le ministre sénégalais de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, M. Abdou Karim Fofana, et la conseillère technique au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Logement social du Mali, Mme Maryam Haidara.

La ministre a aussi souligné, à cette occasion, l’importance d’accompagner les jeunes pour les former et les encourager à aimer et à protéger davantage le patrimoine, rappelant par ailleurs la nécessité de tracer la voie pour plus d’équité en termes de répartition des architectes à travers le territoire, et ce afin de mettre en place l’ensemble des programmes de développement régional.

Par ailleurs, Mme Bouchareb a tenu, lors de la clôture du Festival tenu cette année au sein de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, à appeler à l’organisation de la prochaine édition au niveau de l’ensemble des régions du Royaume, et ce dans le but de concrétiser la mise en place de la régionalisation avancée.

Pour sa part, M. Fofana a fait savoir que sa visite à Tétouan et dans la région s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre l’Etat du Sénégal et le Royaume du Maroc, qui entretiennent des relations séculaires vivifiées par SM le Roi Mohammed VI et le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall.

Le ministre sénégalais a mis l’accent, dans ce sens, sur la collaboration et les échanges très fructueux entre le Maroc et le Sénégal dans le domaine de l’urbanisme, de la politique de la ville et de l’architecture, se disant “très heureux” d’être invité au Festival de l’architecture, qui lui a permis de découvrir une autre facette du Maroc.

Le Maroc est un pays riche par son artisanat, sa culture et son architecture, a poursuivi M. Fofana, exprimant son plaisir de découvrir des villes du Royaume qui témoignent non seulement de la force et la vigueur de la créativité marocaine, mais également des efforts de l’Etat marocain pour conserver tous les joyaux architecturaux du Royaume chérifien.

La cérémonie de clôture a été aussi marquée par la remise de prix à des jeunes écoliers et lycéens ayant participé aux ateliers de dessin et de peinture organisés dans les différentes villes de la région dans le cadre de la 3ème édition du Festival de l’architecture.

En outre, les deux ministres ont visité, plus tôt dans la journée, plusieurs sites de Tétouan, notamment l’ancienne Médina de la ville et le Centre d’art moderne de Tétouan, en plus du port de Tanger-Med.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI autour du thème “Le patrimoine architectural, levier du développement territorial”, la 3ème édition du Festival de l’architecture, tenue du 14 au 18 janvier 2020 dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a constitué une plateforme d’échanges entre les architectes marocains et l’ensemble des intervenants autour de la culture architecturale du Royaume.

La caravane du festival a sillonné les huit villes de la région, à savoir, Tanger, Assilah, Larache, Ouezzane, Ksar El Kébir, Chefchaouen, Al Hoceima et Tétouan, dans lesquelles plusieurs activités ont eu lieu, notamment des conférences, des projections de films documentaires et spots de sensibilisation, des activités de dessin et de peinture au profit d’écoliers et lycéens, des ateliers ainsi que des visites de sites et de bâtiments emblématiques, de musées, d’expositions de maquettes et d’expositions iconographiques.