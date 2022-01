Tétouan: Remise de logements à des ayants-droit des martyrs de l’intégrité territoriale du Royaume

vendredi, 28 janvier, 2022 à 21:11

Tétouan – Des logements ont été remis, vendredi à Tétouan, au profit des ayants-droit des martyrs de l’intégrité territoriale du Royaume, des blessés de guerre et des rapatriés, dans le cadre de la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les membres des Forces Armées Royales (FAR) et leurs familles.

Supervisée au niveau de la Place d’armes de Tétouan par la délégation régionale de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants (OSAMAC) de Tétouan, cette opération a été marquée par la remise des documents de logements au profit de 32 ayants-droit des martyrs, des blessés de guerre et des rapatriés, relevant du territoire de la délégation, et ce lors d’une cérémonie tenue en présence de responsables militaires et de représentants d’institutions civiles.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d’information en continu M24, le Lieutenant-Colonel Laila Naji, déléguée régionale de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants, a souligné que cette initiative traduit la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales, entoure les membres des FAR et leurs familles.

Cette initiative humaine intervient en application des Très Hautes Instructions du Souverain pour permettre à Ses sujets parmi les familles des martyrs de l’intégrité territoriale du Royaume et des ayants-droit des blessés de guerre et des rapatriés, de régulariser la situation de leurs logements, a-t-elle fait savoir, relavant que la Fondation Hassan II pour les OSAMAC a œuvré, à travers sa délégation de Tétouan, à effectuer toutes les procédures nécessaires auprès des autorités locales, la Conservation foncière et de la Direction des impôts, afin de permettre à ces familles de bénéficier de logements gracieusement, en leur remettant les certificats de propriété.

Cette opération, qui a touché auparavant Oujda, Laâyoune, Smara, Marrakech, Fès, Meknès, Tanger et actuellement Tétouan, se poursuivra dans d’autres régions du Royaume, a précisé le Lieutenant-Colonel.

Dans ce sens, elle a fait part des vifs remerciements de la Fondation aux autorités locales, avec à leur tête les gouverneurs des provinces de Tétouan et de Chefchaouen, pour l’ensemble des efforts consentis pour assurer la réussite de cette opération sociale d’envergure.

Des bénéficiaires de cette opération ont exprimé, à cette occasion, leur reconnaissance et leurs sincères remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour l’intérêt porté à Ses sujets parmi les familles des martyrs de l’intégrité territoriale, notant que le Souverain a toujours entouré les membres des FAR et leurs familles de la sollicitude nécessaire pour leur garantir une vie décente.