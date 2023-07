Tétouan: Retraite aux flambeaux et feux d’artifice à l’occasion de la Fête du Trône

lundi, 31 juillet, 2023 à 11:22

Tétouan – A l’occasion de la célébration du 24ème anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la ville de Tétouan a vécu, dimanche soir, au rythme de joyeuses célébrations rehaussées par la traditionnelle retraite aux flambeaux de la Garde royale, un feu d’artifice et un concert de l’Orchestre symphonique royal.

Le spectacle a débuté depuis la place El Mechouar par des performances remarquables réalisées par les formations de musiciens, d’infanterie, de cavaliers et de porteurs de flambeaux de la Garde royale.

Envoutant les habitants et visiteurs de la ville de Tétouan, ces performances ont été accompagnées de rythmes de mélodies puisées dans le répertoire des chants patriotiques.

Le public a été émerveillé par l’exécution, par la troupe de la Garde royale, d’harmonieuses représentations accompagnées d’une musique orchestrée par la fanfare de la Garde royale.

A cette occasion, des tableaux artistiques ont été exécutés dans un parfait ordre qui a enchanté des spectateurs conquis par des performances reflétant une tradition unique qui distingue le Maroc.

Par la suite, une formation des Forces royales air et la troupe musicale de la Gendarmerie royale et de la Marine royale, ont envoûté le public en interprétant des chansons mettant en exergue les liens étroits entre le Trône Alaouite et le peuple marocain, à l’image de “Nidaa Al Hassan”, outre la chanson “Dirou Niyya”, qui célèbre l’épopée de l’équipe nationale marocaine de football lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Ces interprétations ont été reprises en chœur par des milliers de spectateurs.

Partant de la place El Mechouar vers la place Moulay El Mehdi, les formations prenant part à cette procession, à leur tête les porteurs de flambeaux, ont traversé les principales places et quartiers de Tétouan, entonnant le long du chemin de magnifiques chants patriotiques dont “Nidaa El Hassan”, ce qui a installé une ambiance empreinte d’enthousiasme et miroitant l’amour que vouent les Marocains à leur patrie.

Après le lancement des feux d’artifice, les célébrations ont été clôturées à la Place Moulay El Mehdi, par un concert présenté par l’Orchestre symphonique royal qui a revisité des grands standards de Jazz.

Au cours de cet événement musical, qui s’inscrit dans le cadre des célébrations de la Fête du Trône, l’Orchestre symphonique royal a réussi à redonner vie aux œuvres les plus célèbres de ce genre musical, en les présentant sous des formes inédites et raffinées au public de la Colombe blanche.