Tétouan: Signature de deux conventions pour la valorisation du patrimoine juif de la région du Nord

mercredi, 11 janvier, 2023 à 21:48

Tétouan – Deux conventions de partenariat pour la valorisation du patrimoine juif de la région du Nord ont été signées, mercredi à Tétouan, en marge du 1er forum national sur “Le rôle des juifs marocains dans l’enrichissement de la mémoire collective nationale”.

La première convention de partenariat a été signée par le Conseiller de Sa Majesté le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, le président de la commune de Tétouan, Mustapha El Bakkouri, le président fondateur du Centre d’études et de recherches sur le droit hébraïque, Abdellah Ouzitane, le président exécutif du centre d’études et de recherches sur le droit hébraïque au Maroc et directeur de la Chaire droit hébraïque de l’université Mohammed V à Rabat, Farid El Bacha, et le président de la Fédération séfarade du Canada et vice-président de la fédération séfarade mondiale, Avraham El Arar.

Cet accord vise à conserver les documents des Juifs de Tétouan, et à établir un cadre réglementaire de partenariat entre les parties signataires, dans l’objectif de mettre en exergue le patrimoine juif de Tétouan et de valoriser le patrimoine matériel et immatériel des Juifs de la ville.

Les signataires de cet accord s’engagent à organiser des séminaires et des rencontres scientifiques conjoints, pour mettre en lumière le patrimoine civilisationnel des Juifs de Tétouan, renforcer la coopération et la coordination pour collecter, archiver et conserver le patrimoine juif à Tétouan, et œuvrer à créer une archive locale pour les Juifs de Tétouan, dans la perspective de mettre en place un musée pour préserver la mémoire juive de la ville.

Cet accord prévoit également la création d’un groupe de travail conjoint, pour assurer la mise en œuvre des programmes de coopération et de partenariat.

Concernant la deuxième convention de partenariat, signée par M. Azoulay, le président de l’Université Abdelmalek Essaâdi, Bouchta El Moumni, le représentant de la communauté juive de Tétouan, Albert Hayoun, et MM. Ouzitane et El Bacha, elle porte sur la mise en place d’un cadre réglementaire de partenariat entre les parties, afin d’encourager les recherches sur l’histoire des Juifs de la région du Nord, et de valoriser le patrimoine matériel et immatériel des Juifs de Tétouan.

Les parties s’engagent à organiser des colloques et des rencontre scientifiques pour mettre en avant le patrimoine civilisationnel des Juifs de la région du Nord, renforcer la coopération et la coordination pour collecter et archiver le patrimoine juif à Tétouan, et créer un musée pour préserver la mémoire juive de la ville.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, d’élus, de responsables judiciaires, d’acteurs culturels et de la société civile, de représentants d’instances religieuses et de membres de la communauté juive marocaine.

Ce forum a été marqué également par le lancement du Centre d’études et de recherches sur l’histoire des Juifs de Tétouan et l’inauguration de la galerie de la mémoire documentaire à l’ancien siège de la commune de Tétouan, qui présente des documents rares sur l’histoire des Juifs de la ville.

Ce forum, organisé par la commune de Tétouan et l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE), avec le soutien de la préfecture de Tétouan, à l’occasion de l’anniversaire de la présentation du Manifeste de l’indépendance, vise à promouvoir le rayonnement culturel et l’attractivité de Tétouan, qui constitue un lieu de rencontres, d’échanges et de métissage des cultures.