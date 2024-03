Tétouan: Signature d’une convention de partenariat pour le soutien à l’excellence scolaire

samedi, 16 mars, 2024 à 15:35

Tétouan – Une convention de partenariat a été signée, vendredi à Tétouan, entre l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (AREF-TTA) et l’Association culturelle et éducative pour les cerveaux, pour le soutien et l’encouragement de l’excellence scolaire et académique.