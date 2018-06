Tétouan: Une rencontre nationale jette un focus sur le rôle pionnier du Maroc dans la gestion de la migration

mardi, 19 juin, 2018 à 17:57

Tétouan – La Fondation méditerranéenne de coopération et de développement (FOMCD) et la fondation allemande Konrad-Adenauer organisent, les 29 et 30 juin courant à Tétouan et Martil, la 2ème rencontre nationale sur la migration qui jettera un focus sur le rôle pionnier du Maroc dans la gestion du dossier de la migration.