Tétouan: Visite de chantiers de construction d’établissements universitaires

vendredi, 16 juillet, 2021 à 21:31

Tétouan – Une visite de l’état d’avancement des travaux de construction de la Faculté d’économie et de gestion et de l’Ecole supérieure de technologie à Tétouan, et d’aménagement du campus Mhannech, a eu lieu vendredi.