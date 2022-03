Tifelt: Lancement de la première édition du Village de la sécurité routière

jeudi, 10 mars, 2022 à 21:56

Tiflet (Khémisset) – L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a lancé, jeudi à Tiflet, la première édition du Village de la sécurité routière, dans le cadre de la Stratégie nationale de la sécurité routière (2017-2026) et la mise en œuvre de son Plan d’action 2022.

Tenue dans le sillage de la célébration de la Journée nationale de la sécurité routière, sous le thème “Pour la vie”, cette édition de trois jours (09-11 mars) est le fruit d’un partenariat avec le Conseil communal de Tiflet, sous la supervision du gouverneur de la province de Khémisset, Mansour Kartah, et en coordination avec les associations de la société civile œuvrant dans ce domaine.

Ainsi, la NARSA, les représentants du département de la Santé, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), de la Gendarmerie Royale, de la Protection civile et des associations se sont associés pour mettre en œuvre cette action, qui comporte de nombreux ateliers (simulateurs de conduite, véhicule tonneau, alcootest, équipements de sécurité, ainsi que des parcours etc.) mais aussi des pistes vélos et cyclos.

La délégation qui a assisté au lancement de ces activités, s’est enquise des missions assurées par les différents services impliqués dans la sécurité routière, qui ont fourni des explications sur les mesures prises en termes de répression des infractions et de sensibilisation des usagers de la route.

Aussi, le village propose des séances de formation et de sensibilisation au profit des enfants, dans le souci de les initier aux bons comportements et au respect du Code de la route.

Cette première édition se veut une large opération de prévention et de sensibilisation aux dangers de la route pour les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, deux-roues motorisés) notamment lors de leurs déplacements en milieu urbain et périurbain.

Il a été procédé, par là-même occasion, à la distribution de casques au profit de propriétaires de triporteurs, en plus de l’organisation d’une symbolique action de don de sang ayant mobilisé plusieurs volontaires, femmes et hommes, qui ont effectué cet acte de solidarité et de générosité.

Dans une déclaration à M24, chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, le Directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Benaceur Boulaajoul, s’est félicité de cette initiative et du “partenariat modèle” avec la Commune de Tiflet, formant le vœu que cette expérience soit généralisée à travers le territoire national car, selon lui, la sécurité routière est une “responsabilité commune”.

“D’autres caravanes similaires seront organisées dans d’autres villes et la NARSA est disposée à mettre à disposition les supports techniques et logistiques, afin de cibler et sensibiliser davantage les populations en termes d’éducation routière” a-t-il dit.

Pour sa part, le président du Conseil communal de Tiflet, Abdessamad Archane a indiqué dans une déclaration similaire que ce village ambitionne de sensibiliser surtout les enfants à la sécurité routière, tout en associant les écoles et les associations de la société civile à l’objectif de réduire le taux des accidents mortels.

Au cours de cet événement, une convention tripartite a été signée entre la Province de Khémisset, le Conseil communal et la NARSA portant sur la construction d’un Centre interactif d’éducation routière.

Paraphée par le gouverneur de la province, M. Archane et M. Boulaajoul, la convention entend allouer un montant global de 12 millions de dirhams à ce projet, dont le terrain sera à la charge de la commune de Tiflet, tandis que la NARSA s’acquittera de la construction.