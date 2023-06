Times Higher Education 2023: l’Université Ibn Tofail de Kénitra à la première place au niveau des universités nationales publiques

samedi, 3 juin, 2023 à 16:16

Rabat – L’Université Ibn Tofail de Kénitra a été classée à la première place au niveau des universités publiques nationales, parmi les 800 universités du monde, dans le classement international des universités “The Times Higher Education 2023”.

Ce classement, agréé depuis 2015 par les Nations Unis après l’approbation de 193 Etats membres, est basé sur 17 objectifs de développement durable (ODD). Cette année, il s’est distingué par la participation de plus de 700 universités, représentant 112 pays de différents pays du monde, indique un communiqué de l’Université Ibn Tofail.

Ainsi, l’Université Ibn Tofail s’est classée à la première place au niveau national, au niveau de l’Afrique et des pays arabes, et à la 52ème au niveau mondial dans le cadre du développement durable (ODD) dans la matière de “L’Energie propre” où elle a pu mettre en terme ses objectifs dans ce sens.

De même, elle s’est classée première au Maroc, entre [201 et 300] mondialement, en matière de réalisation des ODD dans le domaine “Ville et Communautés Durables” et occupe également la même position mondiale au niveau du développement durable touchant la “Lutte contre le changement climatique”.

L’Université Ibn Tofail est la première université marocaine classée entre [301-400] au niveau mondial dans la réalisation des objectifs concernant la “Paix, justice et institutions efficaces”.

Selon le communiqué, les positionnements occupés par l’Université Ibn Tofail dans ce classement international sont le signe d’une grande réussite, et la preuve de l’engagement collectif des professeurs, des administrateurs, des étudiants et partenaires, afin de soutenir un avenir permanent et équitable.