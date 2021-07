Tinghir : fort engagement de l’INDH en faveur des personnes souffrant de handicap

Tinghir – L’accompagnement des populations les plus vulnérables, dont les personnes souffrant de handicap, est l’une des grandes priorités de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) qui ne ménage aucun effort, à travers plusieurs actions, pour améliorer la qualité des services fournis à cette catégorie.

Depuis son lancement, l’INDH a accompagné les populations les plus vulnérables à travers son programme de lutte contre la précarité. Cet accompagnement consiste essentiellement en la prise en charge des bénéficiaires dans des centres spécialisés, tels que les centres d’accueil pour enfants abandonnés et ceux pour personnes à besoins spécifiques, ainsi qu’en l’aide à l’insertion professionnelle.

Les multiples projets réalisés et actions entreprises par l’Initiative en faveur des personnes en situation de handicap ont pour objet d’instaurer un cadre de vie préservant la dignité humaine de ces individus et de leur apporter l’appui et l’accompagnement nécessaires pour leur insertion socio-économique.

A Tinghir, comme dans les autres provinces du Royaume, l’INDH accorde un intérêt tout particulier aux personnes souffrant de handicap sans ressources, par le biais de projets axés sur la formation par apprentissage et l’aide à l’insertion professionnelle.

Le Centre de l’association Ighir des amis des personnes en situation de handicap, créé en 2008 à Tinghir, illustre l’engagement sans faille de l’INDH en faveur des personnes souffrant de handicap sans ressources, le but étant de favoriser leur insertion socio-professionnelle.

Cette structure, créée et équipée par l’INDH, vise en particulier à soutenir les femmes souffrant de handicap et sans ressources, en les dotant de compétences dans les domaines de l’art culinaire, la pâtisserie et la couture et en leur permettant d’exercer des activités génératrices de revenus.

Fatima Alaouch, présidente de l’association Ighir des amis des personnes en situation de handicap, chargée de la gestion du centre, a souligné qu’une coopérative féminine a été créée en 2012 dans le cadre de cette structure, précisant que ses adhérentes préparent et commercialisent des produits de pâtisserie, du couscous et des objets tissés.

Le matériel pour boulangerie et pâtisserie et les machines à coudre, acquis par l’INDH au profit de ce centre, ont permis aux membres de la coopérative de pratiquer des activités génératrices de revenus, malgré leur situation de handicap, a-t-elle ajouté dans une déclaration à la MAP.

Mme Alaouch a plaidé pour un plus fort soutien pour la commercialisation des produits de la coopérative, surtout que l’espace dédié à cet effet au sein du centre ne permet pas de les écouler à grande échelle.

Elle a rappelé l’effet négatif de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) sur la vente des produits de la coopérative, notamment lors des salons et des expositions régionales.

Fatima Dafir, présidente de la coopérative féminine Ighir, a salué l’aide précieuse apportée par l’INDH aux femmes bénéficiaires du Centre de l’association Ighir des amis des personnes en situation de handicap.

Elle a relevé que le soutien de l’Initiative, qui œuvre pour le renforcement des capacités de l’association chargée de la gestion du centre, a favorisé l’insertion socio-économique et l’autonomisation de plusieurs femmes souffrant de handicap dans la province de Tinghir.

La lutte contre la précarité constitue une composante importante de l’INDH. Au titre de sa 3ème phase, l’Initiative s’inscrit ainsi dans la continuité de la consolidation des réalisations des phases précédentes dans ce domaine, en renforçant davantage les interventions réalisées au profit des catégories cibles.