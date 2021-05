Tinghir : un intérêt particulier accordé par l’INDH à l’enseignement préscolaire

mardi, 18 mai, 2021 à 17:01

Tinghir – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) accorde, au niveau de la province de Tinghir, un intérêt particulier à la promotion de l’enseignement préscolaire, domaine dans lequel plusieurs acquis ont été réalisés au cours des dernières années.

Les efforts importants fournis dans ce domaine par l’INDH, illustrés par les nombreux projets réalisés, ont été mis en exergue lors de la réunion du Comité provincial de développement humain (CPDH) tenue, mardi à Tinghir, sous la présidence du gouverneur de la province, Hassan Zitouni.

Intervenant lors de cette rencontre, organisée à l’occasion du 16ème anniversaire de l’INDH célébré sous le thème “Covid-19 et Éducation: bilan et perspectives pour préserver les acquis”, M. Zitouni a souligné que plusieurs réalisations ont été accomplies par l’Initiative au niveau de la province de Tinghir.

Il a cité, à titre d’exemple, la création de 196 classes de l’enseignement préscolaire durant les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, ajoutant que la création de 106 unités du préscolaire a été programmée au titre de l’année 2021-2022, tout comme la mise à niveau et la réhabilitation de plus de 20 Maisons de l’étudiant et de l’étudiante dans la province.

Le gouverneur a évoqué, en outre, l’achat de livres et de fournitures scolaires au profit des élèves dans le cadre de l’initiative royale “Un million de cartables”, la construction et l’équipement de plusieurs bibliothèques scolaires, ainsi que l’acquisition de 196 véhicules de transport scolaire et d’une bibliothèque ambulante au profit des élèves issus du monde rural.

Zitouni a fait savoir qu’une enveloppe de plus de 36 millions de Dirhams a été consacrée au développement du secteur de l’éducation, alors que plus de 60 millions de Dirhams ont été réservés à l’enseignement préscolaire.

Le responsable a indiqué, dans le même contexte, que l’INDH a programmé plusieurs projets et pris une série de mesures dans le but d’impulser le capital humain des générations montantes, en collaboration avec l’ensemble des partenaires concernés, dont les pouvoirs publics, les Conseils élus et la société civile.

Il a relevé que l’objectif est de généraliser un enseignement préscolaire de qualité et le soutien scolaire dans le monde rural, ainsi que d’appuyer les activités parascolaires au sein des établissements de l’enseignement et de mettre à la disposition des élèves du monde rural des bus de transport scolaire.

Zitouni a fait savoir qu’il a été procédé aussi à la construction et la mise à niveau d’établissements solaires et d’internats, à la construction et l’équipement de Maisons de l’étudiant et de l’étudiante et à l’achat de livres et de fournitures scolaires au profit des élèves issus de familles aux revenus limités dans le cadre de l’initiative royal “Un million de cartables”.

Il a mis en relief les rôles “stimulateur, unificateur mobilisateur” joué par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, grâce à sa valeur, son caractère stratégique et la nature de ses interventions transversales.

Zitouni a noté, à cet égard, que l’INDH contribue de manière efficace au développement du secteur de l’enseignement au Maroc, dans le cadre de sa troisième phase qui met l’accent sur l’impulsion du capital humain comme priorité des priorités.

Le gouverneur de la province de Tinghir a indiqué, par ailleurs, que les pouvoirs publics ont réalisé, en collaboration avec les partenaires concernés, des interventions visant la protection de la santé des élèves et des cadres pédagogiques et administratifs contre la propagation du Covid-19.

Il a fait observer que le thème choisi pour la célébration du 16ème anniversaire de l’INDH illustre l’intérêt particulier accordé par l’Initiative et ses différents partenaires au secteur de l’enseignement, notamment dans cette conjoncture sanitaire que traverse le Maroc et le monde, liée à la propagation du nouveau Coronavirus.

Cette réunion a été marquée par la présentation d’un exposé sur le bilan 2019-2020 de l’INDH au niveau de la province et d’un autre sur les mesures prises dans le secteur de l’éducation nationale pour faire face à la pandémie du Covid-19.