Tiznit : 65.000 quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs

samedi, 11 avril, 2020 à 12:07

Tiznit – Quelque 65.000 quintaux d’orge subventionnée ont été distribués aux éleveurs de Tiznit sur deux dotations.

La province de Tiznit a bénéficié d’une grande dotation de l’orge subventionnée, étant donné qu’elle souffre d’un déficit pluviométrique et d’une détérioration du couvert végétal due aux activités des éleveurs nomades, apprend-on d’une source de la préfecture.

Toutes les mesures ont été entreprises pour assurer le bon déroulement de l’opération de distribution de 40.000 quintaux d’orge subventionnée, selon le responsable qui précise qu’une première dotation de 25.000 quintaux a été déjà distribuée.

Ainsi, en application de la circulaire conjointe du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts ainsi que du ministère de l’Intérieur, des comités régionaux et locaux, composés des autorités et des représentants des services décentralisés du Département de l’Agriculture et de la Chambre régionale d’Agriculture, ont été mis sur pied pour garantir la mise en œuvre et le suivi de l’exécution de cette opération.

Ces comités ont également veillé à l’élaboration des listes des bénéficiaires et à la fixation des quantités d’orge attribuées à chaque éleveur selon des critères préétablis en se basant sur l’effectif du cheptel de chaque agriculteur.

A rappeler que 100.000 quintaux d’orge subventionnée ont été distribués aux éleveurs relevant des préfectures et provinces de la région de Souss-Massa, affectées par le déficit pluviométrique.