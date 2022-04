Tiznit: caravane médicale pluridisciplinaire au profit des habitants de plusieurs douars

mardi, 5 avril, 2022 à 23:28

Tiznit – Une caravane médicale pluridisciplinaire a été organisée récemment, au profit des habitants de plusieurs douars relevant de circonscription de Tafraout (province de Tiznit).

Supervisée par la direction régionale de la santé et de la protection sociale de Souss-Massa, cette initiative s’inscrit dans le cadre des services de proximité prodigués à la population des zones montagneuses, ciblée par le programme du comité régional du développement humain (CRDH).

Organisée du 31 mars au 3 avril, en collaboration avec la direction provinciale de la santé de Tiznit et l’association marocaine médicale de solidarité, cette caravane a offert des prestations de soins dans plusieurs spécialités dont l’ophtalmologie, la cardiologie, la gynécologie, l’Oto-rhino-laryngologie, l’endocrinologie, la pédiatrie, ainsi que la chirurgie générale et la radiographie.

Mobilisant un staff médical, infirmier et administratif, composé de 80 personnes, cette caravane a enregistré la réalisation de 1636 consultations spécialisées ainsi que 138 opérations chirurgicales et 1395 analyses et dépistages.