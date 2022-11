Tiznit : Le CPDH approuve une série de projets

lundi, 14 novembre, 2022 à 19:50

Tiznit – Le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) de Tiznit réuni récemment, a approuvé une série de projets dans le cadre des différents programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de l’année 2022.

Lors de cette réunion présidée par le gouverneur de la province de Tiznit, Hassan Khalil, il a été procédé à la validation de 15 projets pour un coût total d’environ 6, 49 millions DH.

Huit projets ont été approuvés dans le cadre de l’axe entrepreneuriat pour un coût total de 1,198 millions DH, auxquels l’INDH a contribué avec 1,078 millions de DH 59 dirhams.

Quant au soutien à l’économie sociale et solidaire, le Comité a approuvé trois projets d’un coût total de 647mille DH , dont une contribution de 388 mille DH de l’INDH.

S’agissant du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services de base dans les quartiers sous-équipés (secteurs de l’éducation et de la formation, de la santé et de l’approvisionnement en eau potable), un projet ambitieux a été approuvé par ledit Comité pour une enveloppe totale d’environ 905 160 dirhams.

Pour ce qui est du Programme de promotion du développement humain pour les jeunes générations, le Comité a validé trois projets pour soutenir l’éducation primaire et le soutien scolaire, entièrement financés par l’INDH.

A cet égard, et dans le cadre de l’axe d’appui à la généralisation de l’enseignement primaire, le projet de financement de la gestion des unités d’enseignement primaire achevé 2021 a été approuvé pour un coût total d’un million 84 mille DH ainsi que celui relatif au financement de la construction, de l’équipement et de la gestion de nouvelles unités d’enseignement primaire pour un coût total d’un million 464 mille DH.

Quant à l’axe du soutien scolaire, le Comité a validé le projet de financement d’un programme soutien aux élèves des établissements d’enseignement collégial avec une coût total de 1,2 millions DH.