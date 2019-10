Togo : la BCP soutient la scolarisation des enfants en milieu rural

lundi, 14 octobre, 2019 à 12:44

Lomé – “GTA Assurances Vie”, filiale togolaise du groupe marocain Banque Centrale Populaire (BCP), a offert du matériel didactique et des kits scolaires à trois écoles primaires publiques et procédé à la distribution de 2.000 kits scolaires aux élèves d’établissements au Togo.

Cette initiative intervient dans le cadre de conventions signées entre GTA Assurances Vie et les inspections de l’Enseignement Préscolaire et Primaire des régions du Bas-Mono, Lomé-Ouest et Haho-Est, indique un communiqué de la filiale de la BCP.

Par ces conventions, GTA Assurances Vie “réitère sa détermination à poursuivre la promotion d’une éducation de qualité et à favoriser l’égalité des chances en mettant à disposition des bénéficiaires, les outils pédagogiques élémentaires pour une scolarisation réussie”, selon la même source.

“Convaincue du rôle crucial de l’éducation dans le développement, GTA Assurances Vie a investi cet axe d’intervention depuis plus de 7 ans”, indique le communiqué.

Ce soutien aux autorités togolaises, souligne la même source, s’inscrit plus généralement dans le cadre des actions citoyennes du groupe BCP qui s’articulent autour de quatre axes d’intervention : social, entreprenariat, environnement et culture. Un engagement citoyen porté par l’ensemble de ses filiales banques et assurances installées dans 10 pays en Afrique subsaharienne.

Acteur de premier plan du marché Togolais de l’assurance, GTA Assurances Vie fournit depuis plus de 18 ans, une gamme complète de produits d’assurance vie et non vie tant aux particuliers qu’aux entreprises.