Un total de 1.749 élèves ont réussi l’examen d’obtention du Brevet de technicien supérieur 2019

mardi, 2 juillet, 2019 à 17:03

Rabat- Un total de 1.749 élèves, dont 1.465 candidats scolarisés, ont réussi l’examen d’obtention du Brevet de technicien supérieur (BTS) au titre de la session de mai 2019, a indiqué le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ils étaient 3.290 candidats à avoir passé l’examen dans 22 filières, a souligné le ministère dans un communiqué, précisant que le taux de réussite a atteint 84,10 chez les scolarisés contre 79,10% lors de la session 2018, alors que ce taux s’est élevé à peine à 33,10% chez les candidats libres.

Le nombre de lauréats avec mention pour la session 2019 est de 1.415, soit 96,59% du total des candidats ayant réussi l’examen, contre 95,60% lors de la session de l’an dernier. La moyenne générale la plus élevée obtenue au cours de cette session est de 18,54 sur 20 dans la branche Management commercial.

L’examen d’obtention du BTS de mai 2019 a été marqué par l’adoption de cadres référentiels pour l’ensemble des épreuves et la mise en place des différentes étapes de l’examen conformément aux normes et réglementations nationales, ainsi que la mise en application de normes et de procédures unifiées au niveau national au cours des différentes étapes de l’examen.

Les épreuves de l’examen, ajoute-t-on de même source, se sont déroulées dans une ambiance caractérisée par l’engagement de tous les intervenants à assurer le succès de cette importante échéance nationale et en garantir la crédibilité.

L’annonce des résultats de l’examen du BTS pour la session 2019 s’est effectuée au niveau des divers centres d’examen ainsi que sur le portail électronique du ministère (www.men.gov.ma)